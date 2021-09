Comissão debate crescimento da inflação e suas implicações

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (29) para discutir o crescimento da inflação no contexto da pandemia e suas implicações.

O debate atende a requerimento do deputado Ênio Verri (PT-PR). "A aceleração da inflação gera implicações significativas na economia, seja sobre a atividade econômica, as finanças públicas, as empresas e as famílias, seja de ordem distributiva, na medida que os extratos menos favorecidos da população são os mais afetados", aponta o parlamentar.

Foram convidados:

- o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida;

- a supervisora da Área de Preços do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), Patrícia Costa;

- o diretor de Política Econômica do Banco Central do Brasil, Fabio Kanczuk; e

- o professor da Unicamp Guilherme Melo.

A audiência está marcada para as 9 horas, no plenário 8.