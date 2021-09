Comissão debate proposta modifica o setor elétrico e prevê portabilidade na conta de luz

Proposta será debatida com diversos segmentos interessados - (Foto: Jaelson Lucas/Agência de Notícias do Paraná)

A Comissão de Minas e Energia debate nesta terça-feira (28) proposta que prevê a portabilidade da conta de luz entre as distribuidoras, alterando o marco regulatório do setor elétrico para criar um mercado livre no País (PL 414/21). O debate foi solicitado pelo deputado Paulo Ganime (Novo-RJ).

“O PL 414/2021 suscita o debate em torno da modernização da legislação sobre o

setor elétrico, para o crescimento do mercado, energia renovável, melhor qualidade dos serviços oferecidos e um preço mais justo para a população brasileira”, afirma o parlamentar.

Ganime explica que o projeto que chegou à Câmara após a aprovação pelo Senado foi objeto de amplo debate e o texto apresentado é fruto de consenso no setor elétrico sobre questões importantes como a possibilidade de escolha pelo cidadão do fornecedor que melhor lhe atende, a redução de subsídios, melhores condições de exercício das atividades pelos fornecedores e um ambiente mais propício à entrada de novos fornecedores.

A reunião será realizada às 9h30, no plenário 14.

Foram convidados, entre outros

- o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Enegia, Christiano Vieira;

- o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), André Pepitone;

- o presidente da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace), Paulo Pedrosa;

- o presidente-executivo da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia – Abraceel, Reginaldo Medeiros.

Confira a lista completa de convidados.