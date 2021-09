Comida, combustível, gás e energia puxam alta dos preços em 2021

A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), alcançou 7,05% entre janeiro e setembro deste ano, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (24). Os principais vilões do bolso do brasileiro foram os alimentos, os combustíveis e a energia elétrica.

A campeã no ranking de aumentos em 2021 é a abobrinha, cujo preço mais que dobrou nas prateleiras dos supermercados brasileiros. O pepino e o pimentão completam o ranking de vilões, seguidos de perto pelo etanol, gás veicular e os combustíveis em geral. A gasolina, sozinha, aumentou 33% nos primeiros nove meses do ano.

A energia elétrica residencial, que sofre aumentos frequentes nos últimos meses em decorrência da crise hídrica, subiu 20% em média no país. Significa dizer que uma conta mensal de R$ 100 em dezembro custa agora R$ 120.

Porém, mesmo na crise, houve produtos que ficaram mais em conta para o brasileiro. São os casos das frutas, como abacate, laranja, banana, maça e tangerina; das passagens aéreas, que ficaram 15% mais baratas neste ano; do arroz e da carne de porco — alternativa aos cortes bovinos, 10% mais pesados no bolso neste ano.

O centro da meta do governo federal para o IPCA é de 3,75%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Portanto, pode chegar a 5,25% que, mesmo assim, estará dentro do planejamento oficial. No acumulado de 12 meses, porém, a inflação oficial marcou 10,05%, quase o dobro do teto da meta oficial.

Itens que ficaram mais caros em 2021:

1. ABOBRINHA 113,71%

2. PEPINO 74,88%

3. PIMENTÃO 68,23%

4. ETANOL 41,34%

5. REVISTA 39,56%

6. GÁS VEICULAR 35,42%

7. COMBUSTÍVEIS (VEÍCULOS) 34,20%

8. GASOLINA 33,37%

9. MANDIOCA (AIPIM) 33,18%

10. AÇÚCAR REFINADO 32,59%

11. ÓLEO DIESEL 30,03%

12. FUBÁ DE MILHO 27,35%

13. GÁS DE BOTIJÃO 26,83%

14. COMBUSTÍVEIS (DOMÉSTICOS) 25,82%

15. AÇÚCAR CRISTAL 25,81%

16. MELANCIA 24,97%

17. MELÃO 24,91%

18. MATERIAL HIDRÁULICO 24,38%

19. CAFÉ MOÍDO 21,97%

20. PEIXE-CAVALA 21,85%

Produtos e serviços que aliviaram o bolso do brasileiro neste ano:

1. ABACATE -31,65%

2. BATATA-INGLESA -24,51%

3. LARANJA-LIMA -24,07%

4. BANANA-D'ÁGUA -22,36%

5. MAÇÃ -19,94%

6. LARANJA-BAÍA -17,68%

7. TANGERINA -15,72%

8. PASSAGEM AÉREA -15,70%

9. BANANA-MAÇÃ -15,60%

10. CEBOLA -12,62%

11. COUVE-FLOR -11,68%

12. MARACUJÁ -11,53%

13. CENOURA -10,55%

14. TUBÉRCULOS, RAÍZES E LEGUMES -8,75%

15. ARROZ -8,51%

16. TOMATE -8,33%

17. GOIABA -7,04%

18. BANANA-DA-TERRA -6,59%

19. FRUTAS -6,37%

20. MORANGO -6,24%

21. CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS -5,01%

22. CAPA DE FILÉ -4,59%

23. CARNE DE PORCO -4,57%

24. UVA -4,38%

25. FARINHA DE ARROZ -4,26%