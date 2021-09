Congresso recebe iluminação especial por campanha de conscientização sobre asfixia perinatal

O Congresso Nacional fica iluminado de verde desta sexta-feira (24) até terça-feira (28) como parte das ações da campanha de conscientização sobre asfixia perinatal. A campanha, realizada anualmente, envolve entidades civis e órgãos públicos em atividades de informação para reduzir o número de casos no País.

De maneira geral, a asfixia perinatal se refere à diminuição do fluxo sanguíneo placentário e pode acontecer antes, durante ou após o parto, decorrente de descolamento da placenta, rompimento do útero, nó verdadeiro de cordão, entre outras causas, o que leva à falta de oxigenação no momento do nascimento. O problema está entre as principais causas de sequelas neurológicas graves como paralisia cerebral, cegueira ou surdez em bebês.

O acompanhamento pré-natal e a assistência adequada no parto são as maneiras de se diminuir as chances do problema. A Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que 1 a cada 1 mil nascidos vivos morre por asfixia em países desenvolvidos. Essa taxa aumenta para 7 a cada 1 mil nascidos vivos em países em desenvolvimento.