Comissão promove seminário para comemorar 30 anos da Lei de Cotas para pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove seminário na segunda-feira (27) em comemoração dos 30 anos da Lei de Cotas para debater as oportunidades e desafios na empregabilidade da pessoa com deficiência.

O seminário ocorre às 9 horas, no plenário 5, com transmissão interativa pelo e-Democracia.

O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ) é autor do requerimento para realização do evento. Ele afirma que a lei de cotas foi relegada a segundo plano. Para o deputado, infelizmente, ainda prevalecem o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência. "Negar emprego, agir com preconceito ou alegar falta de qualificação profissional durante o processo de admissão de uma pessoa com deficiência são situações que retratam bem o perfil da empregabilidade para pessoas com deficiência no Brasil", lamentou.

