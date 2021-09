Comissão de Cultura promove debate sobre o patrimônio arqueológico brasileiro

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública n sexta-feira (24) sobre os avanços e desafios da gestão do patrimônio arqueológico brasileiro. O debate foi solicitado pela deputada Erika Kokay (PT-DF).

Foram convidados:

- o presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), Ângelo Corrêa;

- a vice-presidente da Sociedade de Arqueologia Brasileira (SAB), representante titular da SAB no Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Adriana Schmidt Dias;

- o procurador da República na área de meio ambiente e patrimônio cultural na Procuradoria Regional do Rio de Janeiro (PRRJ), especialista em direito ambiental, mestre em proteção internacional dos direitos humanos Renato Freitas Souza Machado;

- a coordenadora do Observatório do Patrimônio Cultural e professora titular do mestrado e doutorado em memória social da Uniriio, Regina Abreu;

- o diretor do Centro Nacional de Arqueologia do Iphan, Herbert Moura; e

- o coordenador-geral de licenciamento ambiental do Iphan, Roberto Stanchi.

O evento será realizado às 10 horas, no plenário 8.