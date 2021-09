As comissões de Seguridade Social e Família; e de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados se reuniram para debater o Índice Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, lançado pelo Instituto Olga Kos. Um novo método que pretende medir o quanto as pessoas com deficiência são de fato beneficiadas pelas políticas públicas.