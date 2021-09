Plenário analisa projeto que isenta do Imposto de Renda gastos com Covid-19; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a sessão deliberativa remota destinada a votar projetos de lei. Está em análise o Projeto de Lei 1100/21, do deputado Wolney Queiroz (PDT-PE), que concede isenção do Imposto de Renda para gastos realizados pela pessoa com sequelas da Covid-19.

Antes de começar a análise da matéria, o presidente da Casa, Arthur Lira, leu o ato de criação da comissão especial da PEC dos Precatórios (PEC 23/21).

Mais informações a seguir.