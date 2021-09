Comissão debate índice de inclusão lançado pelo Instituto Olga Kos

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (21) sobre o tema "Índice Nacional de Inclusão", lançado pelo Instituto Olga Kos.

O instituto firmou uma parceria com o programa Pátria Voluntária do governo federal e a Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup) para desenvolver o Programa de Validação do Índice Nacional de Inclusão Olga Kos, que tem o objetivo testar se os municípios brasileiros são inclusivos.

Segundo o instituto, a metodologia de desenvolvimento do protótipo do Índice foi reconhecida pela Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI). A pesquisa será realizada em diversos municípios do País. Questionários serão aplicados em larga escala por entrevistadores, que vão, também, acompanhar o dia a dia das pessoas com deficiência.

“O índice de inclusão que está sendo desenvolvido é um sonho que estamos construindo juntos, uma história para fazer esse Brasil melhor”, disse o presidente do IOK, Wolf Kos.

O debate atende a requerimento do deputado Alexandre Padilha (PT-SP). "O tema é de grande relevância para os trabalhos dessa comissão, ainda mais em período de pandemia", diz.

Foram convidados para discutir o assunto com os parlamentares:

- a secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ângela Vidal Gandra da Silva Martins;

- a presidente do Conselho Federal de Serviço Social, Elizabeth Borges;

- a secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis) da Secretaria Especial do Esporte, do Ministério da Cidadania, Fabíola Molina;

- o presidente do Instituto Olga Kos, Wolf Kos.

A audiência está prevista para as 16h30, no plenário 12. O debate terá transmissão interativa e quem quiser pode enviar perguntas, críticas e sugestões aos participantes.