Audiência debaterá ações de enfrentamento à hepatite C e ao HIV/aids

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados realiza

audiência pública na quinta-feira (20) para debater o enfrentamento à hepatite C e ao HIV/aids diante do contexto da pandemia de Covid-19 e também em relação à população carcerária. A audiência foi solicitada pelo deputado Alexandre Padilha (PT-SP).

Entre os convidados para o debate estão representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), do Departamento Penitenciário Nacional do Mistério da Justiça e do Ministério Público Federal.

Também participarão representantes da Sociedade Brasileira de Infectologia; da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde); do Fórum das ONGs/Aids do Estado de São Paulo (Foaesp); e do Fórum ONGs-Aids do Estado do Rio Grande do Sul.

A audiência está marcada para as 10 horas, em plenário a definir.