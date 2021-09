Comissões debatem protocolo da PM para prevenção da violência doméstica

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado promove audiência pública na quarta-feira (22) com a participação da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o protocolo adotado pela PM de Minas Gerais e de outros estados na prevenção da violência doméstica.

O deputado Subtenente Gonzaga (PDT-MG), que solicitou a audiência, citou dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) que demonstram que em 2020 mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100, número esse que equivale a uma denúncia de violência contra mulher a cada 5 minutos.

Foram convidados para o evento:

o coronel da Academia de Polícia Militar Cleyde da Conceição C. Fernandes;

o tenente-coronel da 1ª Cia de Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica Cleide Barcelos R. Rodrigues;

o tenente-coronel da 2ª Cia de Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica Daisy Ferrarezi Moura; e

o cabo da Seção de Planejamento e Emprego Operacional (P3) da 15ª Região de Polícia Militar de Teófilo Otoni (MG) Juliana Lemes da Cruz.

A audiência pública será realizada no plenário 6, às 16 horas.