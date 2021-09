A relatora do projeto que trata do manejo do fogo nos biomas brasileiros (PL 11276/18), deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), fez um apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para que ele coloque o projeto em votação no Plenário. A deputada falou durante o seminário sobre as queimadas no Pantanal, na comissão externa que trata do tema.