Comissão celebra Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados promove seminário nesta segunda-feira (20) para celebrar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado em 21 de setembro. Na ocasião, também serão lembrados os 30 anos da Lei de Cotas para Pessoas com Deficiência.

O ato comemorativo foi proposto pela deputada Erika Kokay (PT-DF). "Celebramos neste ano os 30 anos de existência da Lei de Cotas, e esse importante marco legal possibilita a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e fortalece a luta contra o 'capacitismo'", destaca. "Por isso, comemorar e fortalecer essa política pública em um período em que esses direitos conquistados estiveram tão ameaçados é fundamental", conclui Erika Kokay.

Foram convidados:

- o diretor da Região Centro-Oeste da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público de Defesa dos Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência (AMPID), Sergio Caribe;

- a representante da Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Rede IN) Ana Claudia Mendes de Figueiredo;

- o representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait), Rafael Faria Giguer;

- a representante do Coletivo Nacional de Pessoas com Deficiência da CUT Daiane Montoanelli;

- os diretores do Centro Brasiliense de Direitos Humanos (CENTRODH), Luergio de Sousa e Carlos Ferreira; e

- um representante do Ministério Público do Trabalho.

O evento está marcado para as 10 horas, no plenário 5, e terá transmissão interativa. Quem quiser pode enviar perguntas, críticas e sugestões aos participantes do seminário.