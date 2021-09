Congresso fica iluminado de laranja neste sábado pelo Dia Mundial do Doador de Medula Óssea

Cúpulas do Congresso terão iluminação especial - (Foto: Senado Federal)

O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor laranja neste sábado (18) pelo Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. A data, criada em 2015 pela Associação Mundial de Doadores de Medula (WMDA, na sigla em inglês), é celebrada no terceiro sábado de setembro de cada ano e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância da doação.

A WMDA reúne os registros de doadores em todo o mundo, que atualmente somam 38 milhões.

A celebração é realizada virtualmente, por meio de vídeos, agradecimentos e publicações nas redes sociais. O tema deste ano é: “Existem 38 milhões de maneiras de agradecer”. A proposta é que cada doador, paciente ou instituição publique nas redes sociais qual é sua maneira de dizer “obrigado”, contando sua história como doador, receptor ou apenas apoiando a causa. Basta publicar a foto e utilizar as hashtags na legenda: #thankyoudonor e #WMDD2021.

Lei Pietro

O Congresso Nacional aprovou em 2009 a Lei Pietro, que instituiu a Semana de Mobilização Nacional para Doação de Medula Óssea, que ocorre anualmente entre 14 e 21 de dezembro. No período, são desenvolvidas atividades de esclarecimento e incentivo à doação de medula óssea e à captação de doadores.

A lei foi batizada com o nome do filho do ex-deputado Beto Albuquerque, autor da proposta que criou a semana de mobilização. O jovem de 20 anos, que faleceu em 2009, sofria de leucemia mielóide, e a família teve dificuldades de encontrar um doador compatível, especialmente pelo baixo número de cadastro de doadores.

Na página do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca), há informações sobre como se tornar um doador.