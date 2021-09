Secretaria da Mulher debate atuação feminina no meio rural

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados promove na terça-feira (21) o 1º encontro da bancada feminina com pesquisadoras da Embrapa. O objetivo é conhecer dados de estudo sobre a atuação das mulheres no meio rural. O trabalho foi feito em conjunto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a Embrapa e o IBGE, no âmbito do Programa Agro Mais Mulher.

De acordo com as deputadas, os dados obtidos apontam para a necessidade de ações institucionais e políticas públicas voltadas para que as mulheres encontrem oportunidades e tenham acesso a bens e serviços da mesma maneira que os homens no meio rural. A audiência será presidida pelas deputadas Celina Leão (PP-DF), coordenadora da bancada feminina; e Tereza Nelma (PSDB-AL), procuradora da Mulher.

O encontro ocorre a partir das 10 horas com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria da Mulher e pelo e-Democracia da Câmara dos Deputados.

Confira a programação completa.