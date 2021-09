Comissão debate criação do Dia Nacional do Conselheiro Comunitário de Segurança

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promove audiência pública na terça-feira (21) para debater a criação do Dia Nacional do Conselheiro Comunitário de Segurança, a ser celebrado anualmente em 30 de agosto.

A data foi sugerida por ter sido em 30 de agosto a apresentação do relato?rio final da primeira Confere?ncia Nacional de Seguranc?a Pu?blica (Conseg), com um conjunto de 10 princi?pios e 40 diretrizes para a construc?a?o de uma poli?tica de seguranc?a pu?blica nacional.

O debate ocorre, no plenário 14, às 16 horas.

O pedido para realização da audiência pública foi apresentado pelos deputados Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT), Paula Belmonte (Cidadania-DF) e General Peternelli (PSL-SP). Eles consideram os conselhos comunitários de segurança pública exemplo de integração Estado e sociedade. "Propicia, decerto, a promoção do desenvolvimento local, além do apontamento de boas práticas geradas pela participação, do resgate de garantias e direitos fundamentais da pessoa humana e da oportunidade de expressão e participação local, já que o cidadão deixa de ser mero espectador e passa a ser um agente ativo com vontades legítimas", afirmam os deputados.

Foram convidados para o debate presidentes de federações estaduais de Conselhos Comunitários de Segurança Pública.

Confira a lista completa de convidados.