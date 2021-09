Comissão aprova rótulo informando presença de lactose em remédios

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 7783/17, do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que torna obrigatória a informação sobre a presença de lactose nas embalagens ou rótulos de medicamentos.

A relatora, deputada Aline Gurgel (Republicanos-AP), defendeu a aprovação. Ela lembrou que os fabricantes de alimentos industrializados já precisam informar nas embalagens sobre a presença, ainda que residual, de lactose. "Muitos medicamentos incluem a lactose como um dos excipientes", alertou.

A lactose, dissacarídeo presente no leite, somente pode ser digerida com a presença da lactase, enzima produzida no intestino que é progressivamente perdida com o avanço da idade, a tal ponto que metade dos adultos são deficientes em algum grau. A lactose não digerida é fermentada pela flora intestinal, ocasionando sintomas diversos.

Tramitação

A proposta tramita em caráter conclusivo e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei.