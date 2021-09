Comissão do Esporte faz balanço dos Jogos Olímpicos de Tóquio

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (21) para fazer um balanço dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O debate foi solicitado pelo deputado Luiz Lima (PSL-RJ). Ele destaca que a campanha brasileira na Olimpíada de Tóquio terminou com a melhor performance do País em uma edição de Jogos Olímpicos.

A reunião será realizada às 14h30, no plenário 6, e o público poderá acompanhar o debate e participar da discussão pela internet.

"O quadro de medalhas mostrou o Brasil em 12º lugar, melhor classificação na história", destaca Lima. Para o deputado, o sucesso alcançado precisa ser repetido no próximo ciclo olímpico.

Foram convidados, entre outros:

- o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Wanderley Teixeira;

- o secretário nacional de Alto Rendimento da Secretaria Especial do Esporte, Bruno Souza;

- o gerente de Formalização do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Ricardo Avellar;

- o presidente da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho; e

- o treinador de maratonas aquáticas Fernando Possenti.

Confira a lista completa de convidados.