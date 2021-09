Fachada do Congresso recebe iluminação especial em apoio à campanha Setembro Amarelo

Da próxima segunda-feira até a quinta-feira (20 a 23), os prédios da Câmara dos Deputados e do Senado Federal voltarão a ser iluminados de amarelo, em alusão à campanha de prevenção ao suicídio Setembro Amarelo, realizada todos os anos desde 2014. Esta será a segunda vez neste mês que a Câmara receberá a iluminação desta cor, a primeira foi na primeira semana de setembro.

De acordo com a organização não governamental Centro de Valorização da Vida (CVV), as razões de cada pessoa podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já teve pensamentos suicidas. O CVV oferece atendimento gratuito por meio do telefone 188, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.