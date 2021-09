Seminário debate importância da educação física para a saúde de pessoas com deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados realiza seminário na próxima terça-feira (14) para discutir a importância da educação física para a saúde e a reabilitação da pessoa com deficiência. No evento, será apresentado estudo científico realizado pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), que propôs o seminário, ressalta a importância da prática de atividade física não só para reabilitação da pessoa com deficiência, mas também para prevenção de outras doenças como obesidade, hipertensão, cardiopatia, entre outras. Ele defende que a educação física seja utilizada como uma ferramenta de utilidade pública para todo indivíduo.

"O poder público precisa reconhecer o profissional de Educação Física como um profissional da área da saúde, tendo em vista que são capazes de identificar a condição de saúde de seus alunos e de prescrever exercícios preventivos e corretivos de acordo com a necessidade de cada um, em especial para pessoas com deficiência", observa o deputado.

Convidados

Foram convidados para discutir os assunto com os parlamentares:

- o presidente do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região RJ/ES, Rogério Silva de Melo;

- o conselheiro do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região, George Telles;

- o reitor da Universidade Federal Fluminense, Cláudio Lucas da Nóbrega;

- o professor e pesquisador Universidade Federal Fluminense Marco Antonio Vargas Antônio;

- além de representantes dos ministérios da Saúde; da Economia; e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

O seminário está marcado para as 14 horas, no plenário 7. O evento terá transmissão interativa e os interessados podem enviar perguntas, críticas e sugestões aos participantes pelo portal e-Democracia.