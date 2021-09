A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ouve nesta terça-feira (14) o ministro do Trabalho e Previdência, Ônix Lorenzoni. Ele vai apresentar os planos e as metas da pasta para 2021.

A presença do ministro atende a acordo feito entre a presidência do colegiado e a liderança do Governo.

A reunião será realizada às 9h30, no plenário 12.