Profissional de educação física será homenageado no Senado

O Senado vai comemorar o Dia do Profissional da Educação Física com uma sessão especial no Plenário. O evento está marcado para a próxima segunda-feira (13), às 15 horas, e será remoto, com a participação dos parlamentares e convidados via internet.

A senadora Leila Barros (Cidadania-DF) propôs a homenagem e lembrou que a data dedicada aos educadores físicos é 1º de setembro, por coincidir com a Lei 9.696, de 1998, pela qual foi regulamentada a profissão e foram criados os conselhos federal e regionais de Educação Física.

"Propomos a sessão especial para homenagear o profissional que, Independente da área em que atue, sempre está diretamente relacionado à promoção da saúde e ao aumento da qualidade de vida da população, sendo importante ator para a construção de sociedade centrada em valores humanísticos", justificou Leila Barros.

Conforme a Lei 9.696, compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos nas áreas de atividades físicas e do desporto. Além de se dedicar à docência, o profissional também presta serviços de auditoria, consultoria e assessoria; realiza treinamentos especializados; participa de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elabora informes técnicos, científicos e pedagógicos.