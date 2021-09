Comissão ouve ministro da Infraestrutura na próxima terça

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados promove uma audiência pública na próxima terça-feira (14) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, sobre o plano de ação e programas prioritários da pasta para este ano.

O debate atende a pedido do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC). "Considero de grande importância convidar o ministro para informar aos parlamentares sobre os trabalhos realizados e as prioridades para o ano de 2021, tais como os leilões de concessão de aeroportos, portos, ferrovias e rodovias e demais ações de infraestrutura desenvolvidas pelo governo federal", justifica o parlamentar.

A audiência com o ministro está marcada para as 9h30, no plenário 11.