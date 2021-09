Deputados debatem sobre concessão da BR-040 em audiência pública

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle promove audiência pública na segunda-feira (13) para debater o projeto de concessão da BR-040. A reunião foi solicitada pelos deputados Padre João (PT-MG) e Alencar Santana Braga (PT-SP).

Foram convidados para participar do debate representantes do Ministério da Infraestrutura, da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), do Tribunal de Contas da União (TCU), dentre outros. A lista completa de participantes pode ser conferida aqui.

O debate será realizado no plenário 11, às 14 horas.