Comissão discute a importância do cuidador das pessoas com deficiências e idosos

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência promove audiência pública na segunda-feira (13), às 9 horas, sobre a importância do cuidador das pessoas com deficiências e idosos – tema discutido no Projeto de Lei 535/12.

O deputado Otávio Leite (PSDB-RJ), que propôs a audiência, lembra que cada vez mais os idosos necessitam da atenção especial desses profissionais em virtude das limitações apresentadas pela longevidade, como, por exemplo, a diminuição da visão, problemas de locomoção, limitações de movimento e de cognição. "Pessoas com deficiência, doenças raras e pessoas com diversas patologias é outro público que necessita da mão de obra dos cuidadores", afirma.

Para participar do debate, foram convidados representantes de diferentes associações de cuidadores, além da técnica de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Ana Amélia Camarano, e do presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados, deputado Dr. Frederico.

O evento será realizado no plenário 5 e terá transmissão interativa pelo e-Democracia.