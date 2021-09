Comissão debate projeto que prevê recursos para o desporto de surdos

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (13) para debater o projeto que destina recursos financeiros de loterias e concursos de prognósticos para a Confederação Brasileira de Desporto de Surdos (CBDS).

O debate será realizado no plenário 8, às 14h30, e poderá ser acompanhado de forma virtual pelo e-Democracia.

Segundo o deputado Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que pediu a audiência, existem no Brasil quase 10,7 milhões de deficientes auditivos. "A surdez em si não implica em restrições à prática de atividade física e não existem esportes mais ou menos adequados para surdos", disse.

Para ele, é importante a Câmara debater o Projeto de Lei 150/21, que destina 3% dos recursos financeiros da arrecadação de loterias para atletas da Confederação Brasileira Desportos de surdos. Segundo o deputado, o dinheiro seria utilizado em programas e projetos de fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, de formação de recursos humanos, de preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, de participação em eventos desportivos e no custeio de despesas administrativas.

Debatedores

Confirmaram presença no debate:

- a atleta do futsal, Suzana Alves;

- o secretário Nacional do Paradesporto, José Agtônio Guedes;

- o chefe de gabinete da Secretaria Especial do Esporte, Diego Tonietti;

- a presidente da CBDS, Diana Kyosen; e

- o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral.

Veja a lista completa de convidados