Comissão discute controle fitossanitário em culturas do cacau

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (13) para avaliar o controle fitossanitário da monilíase do cacaueiro. O debate será realizado às 14 horas, no plenário 12.

A monilíase é uma doença que afeta plantas como o cacau e o cupuaçu, causando perdas na produção e uma elevação nos custos devido à necessidade de medidas adicionais de manejo e aplicação de fungicidas para o controle da praga.

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que pediu a audiência, lembra que foi descoberta no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, a presença da praga, confirmada através de uma análise laboratorial, realizada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia (GO).

"O foco detectado se encontra ainda distante das principais regiões

produtoras, mas devido ao seu potencial de danos às culturas que atinge, é de

fundamental importância ações de monitoramento e notificação imediata de

quaisquer suspeitas de ocorrência da praga nas demais regiões do país às

autoridades fitossanitárias", observou a deputada.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência pública:

- o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental e membro do Portfólio do Cacau da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Rafael Moyses Alves;

- o coordenador de Produção Agrícola da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Maciel Silva; e

- a fiscal agropecuária da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Catarina Cotrim de Mattos Sobrinho.