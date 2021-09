Comissão discute experiências inovadoras no tratamento de doenças crônicas

A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados vai discutir nesta segunda-feira (13) as inovações tecnológicas usadas no tratamento de doenças crônicas.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 7, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

A deputada Leandre (PV-PR), autora do requerimento para realização da audiência, disse que o encontro pretende debater soluções inovadoras que podem revolucionar a prevenção e o tratamento de doenças da maneira como conhecemos hoje.

Ela citou a experiência implementada no município de Penedo (AL), em que uma plataforma tecnológica – a PGS Medical - reconhecida pelo Banco Mundial e certificado pelo selo GovTech, foi capaz de reduzir as complicações de pacientes crônicos (grupo de maior risco da Covid-19), reduzindo em até 65% suas internações.

"A Ciência e a Tecnologia, quando aplicadas à Saúde, podem trazer

caminhos mais eficientes e, em alguns casos, mais econômicos na busca por

garantir o direito à saúde e o direito à vida de brasileiras e brasileiros", observou a deputada.

Debatedores

Confirmaram presença na audiência:

- o presidente da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná (Celepar), Leandro Moura;

- a coordenadora-geral substituta de Prevenção de Doenças Crônicas e Controle do Tabagismo do Ministério da Saúde, Jaqueline Silva Misael;

- o representante da Nagis Health, empresa de tecnologias e serviços em saúde, Wagner Marques;

- o coordenador-geral de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas

da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Ribeiro Bernardon; e

- o secretário de Desenvolvimento e Turismo de Alagoas, Marcius Beltrão.