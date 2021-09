Comissão debate situação de idosos LGBTs em abrigos de longa permanência

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta segunda-feira (13) para discutir a situação da população idosa LGBTQI+ e as Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPIs).

O debate será realizado às 9 horas, no plenário 12, e poderá ser acompanhado de maneira virtual e interativa pelo e-Democracia.

Dupla discriminação

A deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), que pediu o debate, disse que a população idosa LGBTQI+ requer a "atenção do Estado para redução de iniquidades e disparidades em saúde e assistência, por sofrerem dupla discriminação – pela

idade e sexualidade".

Ainda segundo a deputada, as ILPIs são caracterizadas como "domicílios

coletivos para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem

suporte familiar, em condição de liberdade, dignidade e cidadania", e que a audiência pretende trazer subsídios para a criação de políticas públicas e estratégias de formação dos profissionais de saúde e assistência social para os idosos LGBTQI+.

Debatedores

Foram convidados para a audiência, entre outros nomes, o médico geriatra e coordenador do Ambulatório de Sexualidade da Pessoa Idosa (USP), Milton Crenitte Hurst; a ativista Sônia Sissy Kelly; e o presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil e co-diretor da Age Friendly Foundation, o médico e gerontólogo Alexandre Kalache.

Veja a lista completa de participantes