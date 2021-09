Lei denomina de Prefeito Orlando Marinho aeroporto na cidade de Tefé, no Amazonas

O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.202, que denomina Aeroporto Prefeito Orlando Marinho o aeroporto de Tefé, no interior do Amazonas. A proposta (PL 1.933/2019) foi apresentada pelo deputado Sidney Leite (PSD-AM) e no Senado teve como relator Plínio Valério (PSDB-AM). A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (9).

Aprovado pelos senadores em agosto, o projeto faz homenagem ao alagoano Orlando Marinho, que foi prefeito da cidade. Fiscal da Receita Federal com atuação no Amazonas, Marinho entrou para a política em 1959, ano em que foi eleito à prefeitura. Depois do mandato, chefiou a agência da Receita em Boa Vista (RR), onde permaneceu no cargo até sua aposentadoria.

A cidade de Tefé está localizada a cerca de 545 quilômetros de Manaus. Próximo ao município, estão duas das maiores reservas de desenvolvimento sustentável do Brasil: Mamirauá e Amanã. São mais de 3 milhões de hectares de Floresta Amazônica.

Tefé está inserida no corredor turístico do Rio Amazonas, com conexões internacionais que envolvem cidades da Colômbia e do Peru, na chamada Amazônia internacional.