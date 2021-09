Senado debate relatório de painel sobre mudanças climáticas

O Senado deve debater na próxima sexta-feira (10), em sessão temática, os resultados do IPCC, sigla em inglês para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. O último relatório do painel, divulgado em agosto, foi classificado pelo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), António Guterres, como “um código vermelho para a humanidade”. A sessão, que será virtual, está marcada para as 9 horas.

O debate foi requerido pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), presidente da Comissão de Meio Ambiente (CMA) e o requerimento foi subscrito por outros 15 senadores. Ao pedir a sessão temática, ele citou o relatório do IPCC, escrito por mais de 200 cientistas de diversos países, e afirmou que o documento é o mais abrangente e conclusivo já feito sobre a crise climática.

“De acordo com o relatório supracitado, do aquecimento de 1,09°C observado atualmente, 1,07°C deriva de ações humanas, como desmatamentos e a queima de combustíveis fósseis. O modo de vida do ser humano está afetando todo o planeta, com efeitos que já podem durar centenas de anos, mesmo que as emissões de gases de efeito estufa sejam reduzidas a zero no dia de amanhã”, diz o senador no requerimento.

A lista de presença ainda não foi confirmada, mas foram sugeridos pelo senador representantes do IPCC, da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021 (COP26), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), da Coalizão de Governadores pelo Clima, da Juventude Ativista pelo Clima, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Ministério do Meio Ambiente .