Conselho de Ética e Decoro Parlamentar analisará denúncia contra dois vereadores em Três Passos

Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar estarão reunidos hoje, 08 de Setembro, às 18 horas, para analisar o ofício nº 269/21, enviado pelo Ouvidor-Geral da Câmara de Vereadores para analisar a denúncia anônima recebida em 17/08/21, protocolada sob o nº 1/21, acerca do pronunciamento de dois vereadores durante o espaço destinado ao Expediente (discursos) da sessão do dia 09/08/21.

Sobre a denúncia

Denúncia crime contra os vereadores Flavio Habitzreiter e Edivan Baron, para análise do Conselho de Ética da Câmara, em relação a abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Legislativo, por terem usado expressões de cunho racista na sessão ordinária do dia 09/08/2021, contrárias à ética e ao decoro parlamentar.

