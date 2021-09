Mantida reunião da Comissão da Covid-19 com ministro Marcelo Queiroga

Está mantida para as 14h30 desta quarta-feira (8) a audiência pública interativa remota da Comissão Temporária da Covid-19 com a participação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Todos os eventos do Senado agendados para esta quarta e quinta-feira (9) haviam sido cancelados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No entanto, o presidente da comissão temporária, senador Confúcio Moura (MDB-RO), considerou importante manter a reunião com Queiroga, a fim de debater o Plano Nacional de Imunização (PNI) e o cumprimento de prazos e as medidas de combate à pandemia.

“A decisão foi tratada com o presidente Pacheco e com o líder [do governo] Fernando Bezerra Coelho [MDB-PE]. A comissão é prioridade. Assunto pela vida”, afirmou Confúcio em nota.

Na última quinta-feira (2), o parlamentar adiantou que pretende entregar o relatório final do colegiado até o fim de novembro.