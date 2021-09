Seminário busca envolver a sociedade na prevenção contra o suicídio e a automutilação

A Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e à Automutilação promove no próximo dia 9, das 14h às 18h, o 3º Simpósio Nacional de Prevenção ao Suicídio e Automutilação. O evento é virtual, e o tema deste ano é “Pequenas ações podem transformar vidas”.

O objetivo principal do simpósio é contribuir para a redução do suicídio e da automutilação no Brasil, por meio de palestras informativas. Serão ouvidos membros do poder público e especialistas.

Segundo os organizadores, pretende-se envolver toda sociedade no debate e, sobretudo, capacitar cidadãos a auxiliar pessoas em profundo sofrimento. Eles ressaltam que o tema, que ainda é um tabu, precisa ser enfrentando não apenas pelo poder público, mas por toda comunidade.

A Frente Parlamentar de Prevenção ao Suicídio e Automutilação reúne mais de 200 deputados de todos os partidos e de todos os estados. Atualmente, é presidida pelo deputado Lucas Gonzalez (Novo-MG).

A participação é gratuita. Clique aqui para participar

Clique aqui para se inscrever

Participantes

Participarão da aberta os deputados Lucas Gonzalez, Liziane Bayer (PSB-RS), Paula Belmonte (Cidadania-DF), Diego Garcia (Pode-PR) e Rodrigo Coelho (PSB-SC).

Os palestrantes, entre outros, serão: o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti; a secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Ângela Gandra; a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro.

Confira a lista completa de palestrantes