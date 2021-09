Wellington Fagundes participa de eventos sobre ferrovias e centro de vacinas

Em pronunciamento nesta quinta-feira (2), o senador Wellington Fagundes (PL-MT) registrou sua participação em dois eventos. O primeiro deles foi o lançamento do Setembro Ferroviário, programa do Ministério da Infraestrutura para a construção de dez novas ferrovias pelo sistema de autorização, sem a necessidade de leilão. O outro, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), estava relacionado à criação do Centro Nacional de Pesquisas em Vacinas.

Sobre o Setembro Ferroviário, Wellington destacou que dois trechos das novas ferrovias deverão beneficiar o estado de Mato Grosso.

— A Fico, ferrovia do Centro-Oeste, que interliga Mara Rosa, em Goiás, passando por Cocalinho, Nova Nazaré, até Água Boa, e, já numa segunda etapa, de Água Boa até Lucas do Rio Verde; e, também, o prosseguimento da ferrovia Ferronorte, porque hoje nós temos o maior terminal ferroviário na minha cidade natal de Rondonópolis e queremos que ela chegue a Cuiabá para contemplar toda uma luta histórica da nossa capital em nome do ex-senador Vicente Vuolo, que tanto lutou por essa ferrovia. Além disso, também, [queremos] integrar até Lucas do Rio Verde, até o "nortão" de Mato Grosso, chegando também com a ferrovia Ferronorte e, no futuro, também, a ferrovia Ferrogrão.

Quanto ao evento promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Wellington ressaltou que a criação do Centro Nacional de Pesquisas em Vacinas será feita por meio de parceria entre o governo de Minas Gerais, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Parque Tecnológico de Belo Horizonte.

— O Centro Nacional de Vacinas promoverá o desenvolvimento de projetos de inovação nas áreas de vacinas, kits diagnósticos e fármacos, com foco na transferência tecnológica para empresas e instituições que atuem no mercado. A ideia é que o centro domine todas as etapas de desenvolvimento desses produtos, incluindo as pesquisas, testes com pacientes, até a criação de protótipos — declarou ele, acrescentando que isso permitirá “vencer a pandemia” e “será a nossa autossuficiência em imunizantes”.