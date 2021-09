Amin protesta contra falta de reuniões da CCJ

Senador Espiridião Amin (PP-SC) disse que a não realização de sessões da Comissão mais importante do Senado gera especulações sobre os motivos disso estar acontecendo - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (2), o senador Espiridião Amin (PP-SC) protestou contra a falta de sessões da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Para ele, trata-se de um demérito para a CCJ, até porque as demais estão funcionando. O representante de Santa Catarina acrescentou que a situação é ainda mais grave porque a Comissão é, para muitos, a mais importante do Congresso.

O parlamentar considerou muito negativo o fato de já existirem especulações sobre o motivo de não haver sessões, se é por causa da sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal ou se é - afirmou - uma queda de braço por motivos não declarados. Acrescentou que o ex-governador gaúcho Leonel Brizola diria: "Algo há, algo há".

— Nós não estamos cumprindo com o nosso dever como coletivo e, especialmente, por um fato determinado, objetivo, e que não se limita à arguição do Sr. André Mendonça, se limita ao respeito à instituição Senado Federal, dando margem a que se pense mal do porque não nos reunimos e até o que fazer para reparar esta omissão.