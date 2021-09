Rodovia no Paraná ganha nome de pecuarista e ex-prefeito

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (2) o projeto de lei que dá o nome do pecuarista e político Alfeu Teodoro de Oliveira ao trecho da BR-272 entre as cidades de Campo Mourão (PR) e Goioerê (PR) (PL 6.577/2019). O projeto veio da Câmara dos Deputados e segue para o Plenário.

Alfeu Teodoro de Oliveira nasceu em Campo Mourão, cidade que teve seu pai, José Teodoro de Oliveira, como um dos fundadores. Foi pecuarista e comerciante, e entrou para a política em 1956, como suplente de vereador no município de Janiópolis (PR), a 46 km de Campo Mourão. Lá fez sua carreira, tendo sido eleito prefeito da cidade em 1966, 1972 e 1992. Ele faleceu em 1993, durante o mandato, em um acidente de carro. O trecho rodoviário que poderá levar seu nome passa por Janiópolis.

O projeto é do deputado Rubens Bueno (Cidadania-PR) e teve relatório favorável do senador Flávio Arns (Podemos-PR), que destacou, no seu parecer, a vida do homenageado e reforçou que Alfeu Teodoro é bem lembrado em Janiópolis, onde já existe uma escola municipal com o seu nome.