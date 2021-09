Lasier registra abertura da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina

Em pronunciamento, nesta quinta-feira (2), o senador Lasier Martins (Podemos-RS) registrou a realização, a partir deste sábado, no município de Esteio, da 44ª Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina. Ele destacou que, neste ano, o evento contará com uma presença limitada de visitantes, devido aos controles sanitários em função da pandemia da covid-19. Mesmo assim, será prestigiada pela ministra Tereza Cristina, da Agricultura, e outras autoridades e empresários do setor.

O parlamentar cumprimentou os organizadores do evento, pela coragem e responsabilidade de realizá-lo de forma presencial, porque no ano passado ocorreu de maneira virtual. Mencionou, nesse sentido, várias entidades, entre elas a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Esteio, a Federação Brasileira de Criadores de Cavalos de Raça e a Federação dos Trabalhadores na Agricultura.

Lasier considera que a edição deste ano da Expointer ajudará a alavancar o evento em 2022, quando certamente voltará a contar com o número habitual de visitantes e com a sua já tradicional grandiosidade. Ele lembrou que a exposição mostra a evolução genética de todas as espécies de gado, a qualidade da carne gaúcha e a evolução de sua agricultura.

— Costumou-se dizer, no Rio Grande do Sul, que ali está à mostra a vitrine, a expressão do Rio Grande do Sul que deu certo, afirmou.