Paim cobra sanção do projeto de quebra de patentes de vacinas contra a covid-19

Em pronunciamento nesta quinta-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) disse que ele e o Brasil inteiro aguardam a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao projeto de lei que permite a quebra temporária de patentes para a produção de vacinas e medicamentos contra a covid-19 (PL 12/2021).

Paim lembrou já morreram cerca de 600 mil pessoas no Brasil devido à pandemia. Ele também afirmou que esse projeto é resultado de uma construção coletiva das duas Casas, Câmara e Senado.

— Esperamos a sanção do PL 12/2021. Vacina para todos, hoje! É importante que esta mensagem chegue também lá, ao Palácio do Planalto. É uma proposta estratégica para o país, pois assim o Brasil ficará na vanguarda, em condições de produzir milhões de vacinas. Além disso, o texto está afinado com a proposta da Índia e da África do Sul, apresentada na Organização Mundial do Comércio [OMC], que tem o apoio de mais de 100 países, dos médicos sem fronteiras, dos cientistas e das entidades de saúde de todo o mundo — declarou ele.