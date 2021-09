Rodovia do RN batizada de “Rota dos Ventos”

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta quinta-feira (2), o projeto de lei que dá o nome de “Rota dos Ventos” à BR-406, que liga Natal (RN) a Macau (RN) (PL 1718/2019). O projeto segue para a Câmara dos Deputados.

A BR-406 atravessa a região nordeste do estado do Rio Grande do Norte, entre a capital e Macau, no litoral norte, com acessos para 23 municípios. A área é conhecida pelos fortes ventos, daí o nome escolhido para a rodovia.

O projeto é do senador Jean Paul Prates (RN), que destacou, no seu texto, a principal característica econômica da região, que é a produção de energia eólica. O Rio Grande do Norte é o maior produtor dessa modalidade energética no país, com capacidade instalada de 5GW.

“Nessa região os constantes ventos proporcionam as melhores condições para a produção de energia eólica do país. [O projeto] estará criando um elemento catalisador para que os municípios realizem discussão e implementação de políticas econômicas e sociais, integrando cidades e pessoas, contribuindo para o desenvolvimento industrial e turístico para o Rio Grande do Norte”, escreveu.

O parecer favorável foi dado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), que concordou com a proposta de que o novo nome da rodovia será um fator unificador na região.

“Traremos destaque para uma característica natural da região, fomentaremos o debate para a implementação de políticas públicas adequadas e contribuiremos para o desenvolvimento [do estado]”, concluiu.