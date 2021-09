Para Zenaide Maia, governo defende a Pátria e a família só no discurso

Senadora Zenaide Maia (PROS-RN) disse que as ações do governo federal contrariam o discurso de defesa da Pátria e da família - Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento nesta quinta-feira (2), a senadora Zenaide Maia (PROS-RN) disse não entender um governo que afirma defender a pátria, mas que age contrariamente, permitindo a venda de parte da Petrobras e aprovando, no Congresso Nacional, um projeto que autoriza a privatização da Eletrobras (Lei nº 14182/2021).

No mesmo sentido, ela criticou o governo por dizer que defende a família, mas que deixa o seu povo 'passar fome', com o aumento do preço dos alimentos e com a elevação das tarifas de água, energia e gás.

Segundo Zenaide, esse mesmo povo sofre com o desemprego e o subemprego, enquanto o governo busca precarizar ainda mais as relações de trabalho.

— Que Estado é esse que diz que defende a família? Qual família? Quem defende família, defende um teto para essa família. E não é o que esse Estado brasileiro está fazendo, esse governo. Defende uma educação pública de qualidade para essa família? Defende saúde pública para essa família? E esse Estado está tirando nesse orçamento agora R$25 bilhões do SUS, lamentou.

A senadora Zenaide Maia aproveitou para pedir a inclusão na pauta de votação do PL 4968/2019, que institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual. A proposta não foi apreciada, apesar de sua votação ter sido agendada para ontem (1º).

Zenaide Maia citou que, segundo o Unicef, antes da pandemia, 173 mil meninas e mulheres não tinham acesso a condições de higiene. Além disso, 4 milhões de meninas e mulheres não têm acesso a ítens mínimos de cuidados menstruais