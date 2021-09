Projeto que dá a viaduto nome de engenheiro potiguar segue para a Câmara

A Comissão de Educação do Senado (CE) aprovou nesta quinta-feira (2) o PLS 432/2018, projeto de lei que dá o nome do engenheiro e empresário José Nilson de Sá a um viaduto na BR-101 entre as cidades de Natal (RN) e Parnamirim (RN). O projeto segue para a Câmara dos Deputados.

José Nilson de Sá nasceu em Mossoró (RN) e foi fundador da construtora Empresa Industrial Técnica (EIT) e da fruticultura Mossoró Agro-Industrial (Maísa). Também presidiu a Federação da Indústria do Rio Grande do Norte (Fiern) e o ABC Futebol Clube. Ele faleceu em 2015, aos 92 anos de idade. O viaduto que poderá levar seu nome fica localizado na altura do quilômetro 99 da BR-101.

O projeto é do ex-senador José Agripino (RN), que, ao apresentar a proposta, destacou as realizações da construtora de José Nilson de Sá: “A EIT concretizou a Rota do Sol, a Via Costeira, uma sede do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e uma das três maiores barragens do estado, a de Umari. No Brasil, foi uma das cinco escolhidas para abrir o caminho da Transamazônica e o gasoduto Brasil-Bolívia”.

A matéria recebeu parecer favorável da senadora Zenaide Maia (Pros-RN), que destacou a ligação do empresário com a comunidade potiguar por meio do esporte: “Amante do futebol, exerceu o cargo de presidente do ABC Futebol Clube nos anos de 1977 e 1978. Foi homenageado pelo clube, na ocasião de seu centenário, em 2015, em sessão solene na Assembleia Legislativa do estado. Hoje, o campo utilizado pelas categorias de base do ABC Futebol Clube leva o nome de José Nilson de Sá”.