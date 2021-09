CE homenageia Jaú (SP) como capital da prevenção do câncer

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta quinta-feira (2), projeto de lei que concede o título de Capital Nacional da Prevenção do Câncer ao município de Jaú (SP) (PLS 277/2018). O texto segue para a Câmara dos Deputados.

A proposta foi da ex-senadora Marta Suplicy (SP), que fez a homenagem lembrando que a cidade realiza, desde 1994, um bem-sucedido programa de prevenção do câncer de colo de útero. A cidade conseguiu zerar a mortalidade por essa modalidade de câncer, que antes fazia 10 vítimas a cada grupo de 100 mil mulheres.

O programa é realizado em parceria com o Hospital Amaral Carvalho. As ações envolvem campanhas educativas permanentes, coleta de exames preventivos, capacitação de profissionais de enfermagem, treinamento de agentes comunitários de saúde e mobilizações para a vacinação de adolescentes contra o HPV (vírus que causa a maioria dos cânceres de colo do útero).

O relator foi o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), que é médico. Ele alertou, no seu parecer, que o câncer do colo do útero evolui de forma assintomática e o tratamento tem poucas chances de sucesso se a doença for detectada em estágio avançado. Por isso, a conscientização é fundamental. Ele também destacou que o Amaral Carvalho é um centro de referência em oncologia para toda a América Latina, com mais de 50 anos dedicados à prevenção, tratamento e cura de câncer.

"Com a visibilidade que a concessão do título trará a Jaú, espera-se que seja incentivada a implantação de ações semelhantes em todos os municípios do país", escreveu o senador.