CE convida ministro para explicar declarações sobre alunos com deficiência

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) foi o autor do requerimento de convite ao ministro - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou, nesta quinta-feira (2), convite para que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, dê explicações sobre declarações recentes sobre a inclusão escolar de crianças com deficiência e acesso à universidade. As falas foram criticadas pelos senadores. A audiência pode acontecer no próximo dia 16.

No mês passado, o ministro afirmou repetidas vezes, em entrevistas, que a inclusão de crianças com deficiência em salas de aula poderia “atrapalhar” os demais estudantes. Ele criticou o que chamou de “inclusivismo” e disse que há casos de alunos com deficiência em que a convivência seria “impossível”.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), vice-presidente do Senado, foi o autor do requerimento de convite ao ministro para falar à Comissão (REQ 7/2021). Ele classificou como “desnecessárias” as palavras de Milton Ribeiro, mas também como preocupantes.

— Afinal de contas, não é só a visão pessoal, mas pode ser também uma linha - e aí estão mais perigosamente os reflexos que não desejamos - de atuação de políticas públicas na área, por parte do governo federal.

Outra declaração do ministro que causou polêmica foi quando ele afirmou, no início de agosto, que o acesso às universidades deveria ser “para poucos”, pois não haveria demanda para profissionais de ensino superior em várias áreas.

Segundo Veneziano, a assessoria do Ministério da Educação já disponibilizou o próximo dia 16, uma quinta-feira, para a audiência do ministro na CE.