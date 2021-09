Projeto que concede título de 'Terra do Gaitaço' a Almirante Tamandaré do Sul vai ao Plenário

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) aprovou nesta quinta-feira (2) o projeto que confere ao município de Almirante Tamandaré do Sul (RS) o título de “Terra do Gaitaço”.

Relator do PL 1/2020 na comissão, o senador Lasier Martins (Podemos-RS) destacou que Almirante Tamandaré do Sul faz, desde 2002, o evento denominado “Maior Gaitaço do Brasil”, que reúne bianualmente, no mês de abril, um número crescente de gaiteiros tradicionalistas de várias regiões do Brasil.

— Esse evento em 2012 contou com nada mais nada menos que 1.004 gaiteiros, tradicionalistas, um recorde mundial.

O senador relatou que, na primeira edição do evento, participaram 60 gaiteiros. No ano seguinte, o número chegou a 516. A edição de 2006 bateu o recorde mundial de acordeonistas reunidos em uma execução musical (pertencente até então aos Países Baixos), com 784 instrumentistas. Finalmente, em 2012, um novo recorde foi alcançado.

— Tamandaré do Sul está em posição de destaque no fomento à cultura dos gaiteiros e, portanto, merece o título que a proposição visa conceder — elogiou Lasier.

Gaita, acordeão ou sanfona

A gaita, também conhecida como acordeão ou sanfona, é um instrumento musical de origem alemã, composto por um fole, palhetas livres e duas caixas harmônicas de madeira, e produz seu som a partir da vibração do ar e do acionamento de teclas.

— Gaita, chimarrão e pinhão são símbolos do Rio Grande do Sul. Tamandaré merece essa homenagem. Uma cidadezinha pequena e belíssima — acrescentou o senador Paulo Paim (PT-RS).

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já havia aprovado proposta declarando o município de Almirante Tamandaré do Sul como a Terra do Gaitaço. O PL 1/2020, de autoria do deputado Giovani Cherini (PL-RS), propõe o reconhecimento federal. O texto segue agora para votação no Plenário do Senado.