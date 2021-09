Iluminação amarela do Senado reforça campanha de prevenção ao suicídio

O Senado será iluminado de amarelo, a partir desta segunda-feira (1º) até a próxima terça-feira (7), para lembrar a campanha nacional Setembro Amarelo, que conscientiza sobre a prevenção ao suicídio. A iluminação especial ocorre em atendimento à solicitação dos senadores Cid Gomes (PDT-CE), Nelsinho Trad (PSD-MS), da senadora Leila Barros (Cidadania-DF) e do Ministério da Saúde.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 800 mil pessoas morrem anualmente por suicídio em todo o mundo. No Brasil, são registrados 12 mil suicídios por ano, de acordo com o órgão.

Setembro Amarelo é uma ação da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e do do Conselho Federal de Medicina (CFM), cujo tema para este ano é “agir salva vidas”. A campanha se estende durante todo o mês de setembro e completa oito anos com o objetivo de reduzir os índices de suicídios no país.

Onde obter ajuda

O Centro de Valorização da Vida (CVV) é responsável por oferecer apoio emocional e prevenção ao suicídio. Atende gratuitamente e sob sigilo por telefone (188), chat e e-mail.