Kajuru destaca aumento na conta de luz, queda no PIB e crise de energia

Em pronunciamento nesta quarta-feira (1º), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) destacou o aumento de 6,78% na conta de luz para clientes residenciais. Ele também ressaltou que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) do país caiu 0,1% no segundo trimestre de 2021. Além disso, ele apontou a demora do governo de Jair Bolsonaro para lidar com a crise de energia.

— A queda do PIB é pequena, mas não há como negar a indicativa de que o país vai enfrentar sérias dificuldades na recuperação pós-pandemia. Problemas que certamente serão agravados com o novo aumento da tarifa de energia elétrica, pelo seu impacto nos vários setores da economia, que já vive as consequências danosas da inflação galopante.

Kajuru argumentou que o governo não tem culpa pela grave crise hídrica, que tem como consequência a crise de energia, mas disse que o Executivo tem responsabilidade na demora em enfrentar o problema. O senador também fez críticas ao fato de Jair Bolsonaro não ter se manifestado sobre o assunto, preferindo que um ministro fosse à televisão para dar explicações sobre o problema.

— Vivemos uma dificuldade adicional: o que os especialistas apelidam de "custo Bolsonaro”. É a transmissão para a economia da instabilidade política alimentada diariamente pelo presidente da República, por causa de sua declarações golpistas, do confronto incessante com os outros poderes e do estímulo a manifestações antidemocráticas — criticou.