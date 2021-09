Presidente da CPI confirma depoimento de diretora da VTCLog, caso lobista não compareça

Andreia Lima em evento com o ex-ministro Eduardo Pazzuelo e Roberto Dias (E), em dezembro de 2020 - Reprodução/Tv Brasil

A CPI da Pandemia pode ouvir nesta quinta-feira (2) a diretora-executiva da VTCLog, Andreia Lima. O anúncio foi feito pelo presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), na reunião desta quarta-feira (1º).

Segundo integrantes do colegiado, a empresa de logística é suspeita de ter feito pagamentos ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias. A VCTLog é contratada pela pasta para receber, armazenar e distribuir as vacinas contra o coronavírus.

De acordo com Omar Aziz, Andreia Lima será ouvida caso o lobista Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria não compareça para depor nesta quinta-feira. O presidente da CPI informou que a Polícia Legislativa não conseguiu intimar Faria para prestar depoimento. O senador determinou à Advocacia do Senado que busque na Justiça um mandado para assegurar a presença do lobista “sob vara”.

A convocação de Andreia Lima foi aprovada em julho pela CPI da Pandemia. Ela chegou a ser convocada para depor na última terça-feira (31), mas não compareceu, em razão de uma “agenda prévia de viagem”.