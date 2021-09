Paulo Paim critica inclusão da MP 1.045 na pauta do Senado de quarta-feira

Em pronunciamento nesta terça-feira (31), o senador Paulo Paim (PT-RS) lamentou a inclusão da Medida Provisória 1.045/2021, que altera a legislação trabalhista, na pauta de quarta-feira (1º). Ele declarou que essa MP prejudica os trabalhadores e nem deveria ser votada.

— Podem duvidar, mas vou dizer: mexe no décimo-terceiro, nas férias, no FGTS. Reduz salário, hora-extra, auxílio-doença. [Mexe] nas contribuições da Previdência, dificulta o acesso à justiça. Como ficam os sindicatos? Como ficam as negociações coletivas? Como fica o trabalho intermitente? como ficam os acidentes do trabalho? — questionou.

Paim disse que o cenário fica ainda pior quando juntam-se às perdas provocadas pela medida provisória os aumentos de preços da energia elétrica, dos combustíveis e do gás de cozinha. Isso tudo, ressaltou o senador, gera consequências no preço dos alimentos e no custo de vida da população.

— Por qual motivo a corda sempre arrebenta do lado mais fraco? O que estamos vendo hoje é a repetição da história. Os trabalhadores e as trabalhadoras, os pobres, são os atingidos. Todos nós sabemos que reforma trabalhista e previdenciária não gera um emprego. Já aconteceu antes. Estamos hoje com o maior índice de desemprego de todos os tempos. E fizeram reforma trabalhista. É só lembrar as mudanças que fizeram de forma radical na CLT [Consolidação das Leis do Trabalho] e na Previdência. Prometeram 10 milhões de empregos. O que foi que aconteceu? Aumentou o desemprego.