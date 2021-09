Para Fernando Bezerra, manifestações em apoio a Jair Bolsonaro no 7 de setembro são legítimas

Para senador Fernando Bezerra (MDB-PE), as manifestações são um reconhecimento da população às ações do governo no combate à pandemia e de enfrentamento da crise econômica - Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (31), o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) afirmou que são legítimas as manifestações de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, marcadas para o feriado de 7 de setembro.

Segundo o líder do governo no Senado, essa é uma forma de a população mostrar o seu reconhecimento às ações do governo federal de combate à pandemia e de enfrentamento da crise econômica decorrente da crise sanitária.

— Destaco a transferência de vultosas somas de recursos federais para estados e municípios e a distribuição, até o dia de hoje, de mais de 230 milhões de doses de vacina contra a covid-19, disse.

Na opinião de Fernando Bezerra Coelho, a expectativa é que as manifestações ocorram de forma pacífica e sirvam para distensionar o ambiente político e para apaziguar a relação entre os Poderes.

— Para que a gente possa avançar na construção de consensos e na agenda econômica, que está permitindo o reencontro do Brasil com a sua trajetória de crescimento, concluiu.

O senador também lembrou que, no último dia 28 de agosto, foi celebrado o Bicentenário do Grito de Goiana, movimento político que antecedeu a Convenção de Beberibe, marco histórico do processo de emancipação de Pernambuco.

Segundo ele, em agosto de 2021, a vila de Goiana vivia dias de agitação política contra os privilégios e o absolutismo da monarquia portuguesa. Com o apoio de insatisfeitos de outras vilas, o movimento instalou a Junta de Goiana e partiu para o Recife para exigir a deposição do general Luiz do Rêgo, algoz da Revolução de 1817 e a expulsão das tropas portuguesas do território pernambucano.

Ainda de acordo com Fernando Bezerra, o que motivou o Grito de Goiana foram os anseios de liberdade e justiça social e o descontentamento de exploração da Colônia pela Coroa Portuguesa.

Ele explicou que a pacificação desse movimento ocorreu em Beberibe, bairro do Recife, onde foi construído o entendimento de instalação da junta democrática independente, de onde nasceu a Convenção de Beberibe, considerada como o primeiro passo da independência do Brasil.